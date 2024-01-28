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Терехин: для "Зенита" уход Вендела и Кассьерры не станет проблемой

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Экс-футболист "Локомотива" и "Динамо" Олег Терехин прокомментировал слухи о возможном уходе из "Зенита" легионеров Вендела и Матео Кассьерры.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Для "Зенита" их уход не станет проблемой. Наверняка, у них уже есть договоренности с новыми игроками из Бразилии тоже. Для них это не проблема. "Зенит" работает правильно, они берут ребят, потом их продают раскрученных. В деньгах они не теряют при этом. У них есть финансовые возможности для такой трансферной политики. Другим клубам, конечно, тяжеловато", - сказал Терехин.

Ранее в прессе появилась информация об интересе к колумбийскому нападающему "Зенита" Матео Кассьерре со стороны испанской "Севильи", а также клубов из Саудовской Аравии. Сообщается, что запрос "Зенита" составляет 15 миллионов евро.

Бразильский полузащитник Вендел, в свою очередь, может вернуться на родину. В аренде футболиста заинтересован клуб "Ботафого". По версии СМИ сам Вендел обращался к руководству "Зенита" с просьбой отпустить его в Бразилию.

Перед стартом весенней части сезона "Зенит" с 36-ю очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв лидирующего "Краснодара" от действующих чемпионов составляет всего 2 очка.

Источник: "Евро-футбол"

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