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Радимов: Нино и Родригао будут играть вместе в центре защиты в "Зените"

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Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о паре центральных защитников петербургского клуба.
Фото: "Чемпионат"
"Нино и Родригао будут играть вместе в центре защиты. На данный момент я вижу так. Вспомните, когда покупали Ренана, про него говорилось очень много лестных слов, а в итоге получилось, что он превратился в запасного и в итоге покинул "Зенит", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".

Родригао в текущем сезоне провел за "Зенит" 12 матчей и отметился одним забитым голом. Он был приобретен у "Сочи" в 2022 году. Нино присоединился к петербургскому клубу из "Флуминенсе" за пять миллионов евро в текущее трансферное окно. Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильского центрального защитника в 11 миллионов евро. Напомним, что команда Сергея Семака после 18-ти сыгранных туров занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка. После зимней паузы "Зенит" сыграет со "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ.

Зенит Радимов Нино Родригао
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