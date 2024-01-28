"Нино и Родригао будут играть вместе в центре защиты. На данный момент я вижу так. Вспомните, когда покупали Ренана, про него говорилось очень много лестных слов, а в итоге получилось, что он превратился в запасного и в итоге покинул "Зенит", - приводит слова Радимова "Матч ТВ".
Родригао в текущем сезоне провел за "Зенит" 12 матчей и отметился одним забитым голом. Он был приобретен у "Сочи" в 2022 году. Нино присоединился к петербургскому клубу из "Флуминенсе" за пять миллионов евро в текущее трансферное окно. Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильского центрального защитника в 11 миллионов евро. Напомним, что команда Сергея Семака после 18-ти сыгранных туров занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка. После зимней паузы "Зенит" сыграет со "Спартаком" в рамках 19-го тура РПЛ.
Радимов: Нино и Родригао будут играть вместе в центре защиты в "Зените"
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о паре центральных защитников петербургского клуба.
Фото: "Чемпионат"