- АПЛ не блокировала эту сделку, но она сама по себе была бы сложной. Я могу точно сказать, что "Фулхэм" никогда не интересовался Кордобой. Только "Кристал Пэлас" проявляет интерес к Кордобе, - цитирует Смита "РБ Спорт".
30-летний колумбийский нападающий Джон Кордоба выступает за "Краснодар" с июля 2021 года. В текущем сезоне на счету форварда сборной Колумбии 20 матчей в составе чёрно-зелёных, в которых он забил 11 мячей и выполнил 4 ассистентских действия. Аналитический портал Transfermarkt оценивает Кордобу в 12 миллионов евро. Действующее соглашение нападающего с "Краснодаром" рассчитано ко конца сезона-2024/25.
Ранее появлялась информация о трансферном интересе к Кордобе со стороны лондонского "Фулхэма".
Английский журналист: "Фулхэм" никогда не интересовался Кордобой, только "Кристал Пэлас". АПЛ не блокировала эту сделку
Журналист британского издания Evening Standard Дом Смит прокомментировал информацию о блокировке со стороны АПЛ трансфера нападающего "Краснодара" Джона Кордобы в лондонский "Фулхэм".
Фото: ФК "Краснодар"