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Аршавин: ждем Чалова в “Зените”? Посмотрим

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Заместитель генерального директора “Зенита” по спортивному развитию Андрей Аршавин отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в петербургский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
– Ждем Чалова в “Зените”? Посмотрим. Трудно что-то сказать.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе нападающего московского ЦСКА Федора Чалова в петербургский “Зенит”. Как сообщает агент Тимур Гурцкая, сине-бело-голубые приложат попытки по подписанию россиянина.

Источник: эфир МАТЧ ПРЕМЬЕР

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