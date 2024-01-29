– Ждем Чалова в “Зените”? Посмотрим. Трудно что-то сказать.
Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе нападающего московского ЦСКА Федора Чалова в петербургский “Зенит”. Как сообщает агент Тимур Гурцкая, сине-бело-голубые приложат попытки по подписанию россиянина.
Источник: эфир МАТЧ ПРЕМЬЕР
Аршавин: ждем Чалова в “Зените”? Посмотрим
Заместитель генерального директора “Зенита” по спортивному развитию Андрей Аршавин отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в петербургский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА