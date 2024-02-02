"Цели на оставшуюся часть сезона в "Зените"? Хочется закрепиться в основном в составе, чаще играть и приносить пользу, добиться чемпионства и выиграть Кубок", - заявил Ахметов.
Экс-полузащитник "Краснодара" пополнил состав "Зенита" в зимнее трансферное окно. Как сообщается, трансфер Ахметова стоил "Зениту" 100 миллионов рублей. В первой половине сезона в активе футболиста 508 минут в 15-ти матчах РПЛ в составе "Краснодара". За отведенное время Ахметов записал на свой счет 2 забитых мяча.
После 18-ти туров российской Премьер лиги турнирную таблицу возглавляет "Краснодар". "Быки" набрали 38 очков в первой части чемпионата. Санкт-петербургский "Зенит" отстает от лидера на 2 очка и имеет в своем активе 36 очков.
Источник: YouTube-канал "Зенита"
Ахметов: хочется закрепиться в основном в составе "Зенита"
Новичок "Зенита" Ильзат Ахметов поделился планами на оставшуюся часть сезона после трансфера из "Краснодара" в "Зенит".
Фото: Зенит ТВ