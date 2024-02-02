"В теории Джикия мог бы помочь "Динамо", но в последнее время Георгий играл с ошибками.. Это не очень хорошо для защитника. Ошибки были результативные. Нужен надежный защитник. Джикия по делу проиграл конкуренцию Бабичу. Георгий не воспользовался теми шансами, которые у него были", - цитирует Силкина источник.
В текущем сезоне на счету капитана "Спартака" Георгия Джикии всего 6 матчей в РПЛ в составе "красно-белых". Действующее соглашение игрока с клубом истекает в конце сезона. Сообщается, что руководство "Спартака" раздумывает над предложением нового контракта защитнику сборной России. Будущее игрока клуб планирует обсудить с его представителями во время февральских тренировочных сборов.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Джикии со стороны московского "Локомотива" и "Краснодара".
Источник: "РБ Спорт"
Силкин: в теории Джикия мог бы помочь "Динамо"
Экс-наставник московского "Динамо" Сергей Силкин порассуждал на тему возможной смены клуба защитником "Спартака" Георгием Джикией.
Фото: ТАСС