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Кассьерра:: теперь главное - подготовиться к матчу со "Спартаком"

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Форвард "Зенита" Матео Кассьерра поделился планами после продления контракта с "сине-бело-голубыми".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Я очень рад! С первого дня чувствовал себя здесь как дома. Я подписал новый контракт, и теперь самое важное — как следует подготовиться к возобновлению сезона и матчу против "Спартака", который обещает быть очень непростым", - приводит слова Кассьерры официальный сайт клуба

"Зенит" сыграет со "Спартаком" на своем поле в рамках 19-го тура РПЛ. Игра состоится 2-го марта и будет открывать весеннюю часть сезона для "сине-бело-голубых". По итогам первой части сезона "Зенит" с 36-ю очками в 18-ти матчах занимает вторую строчку в турнирной таблице. Занимающий 1-е место "Краснодар" набрал 38 очков.

Матео Кассьерра с 14-ю забитыми мячами в 16-ти играх возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ. Ближайшие преследователи - Федор Чалов, Константин Тюкавин, Джон Кордоба, Эдуард Сперцян и Бенджамин Гарре забили по 8 голов.

Зенит Спартак Кассьерра
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