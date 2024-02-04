"Нам очень нравится Валерий Карпин. Он отличный тренер. В "Ростове" есть все для профессионального роста и прогресса игрока. Эль-Аскалани хочет стать первым египтянином, играющим в этой части прекрасного мира — России, и помочь "Ростову" добиться титулов", - цитирует Абу Sport24.
Сегодня, 4-го февраля, "Ростов" объявил о подписании египтянина Эяда Эль-Аскалани. Сумма трансфера составляет 1 миллион евро. В текущем сезоне центральный защитник провел за "Исмаили" 10 матчей и отметился одной голевой передачей. Защитник является игроком молодежной сборной Египта. Напомним, что после 18-ти туров команда Валерия Карпина занимает 11-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 21 очко.
Агент новичка "Ростова" Эль-Аскалани: нам очень нравится Валерий Карпин
Футбольный агент Харуна Абу, представляющий интересы египетского защитника Эяда Эль-Аскалани, прокомментировал переход своего клиента в "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"