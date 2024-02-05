- Если не футбол… Тогда дача с помидорчиками и огурчиками. Если не футбол, тогда загородная жизнь, которую я очень люблю! Последнее время сам картошку сажаю, теща научила выращивать помидоры. Только огород может перебить любовь к футболу со временем, - приводит слова Бояринцева Sport24.
45-летний экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев в ноябре 2023 года покинул пост главного тренера саратовского "Сокола". Максимальный период времени, в течение которого тренер Бояринцев находился без клуба, в настоящий момент составляет 8 месяцев - с октября 2020 года, когда Денис покинул должность ассистента главного тренера "КАМАЗа", до июня 2021 года, когда он возглавил московскую "Родину".
Бояринцев: только огород со временем может перебить любовь к футболу
Экс-полузащитник "Спартака" и экс-главный тренер саратовского "Сокола" Денис Бояринцев ответил на вопрос о том, какой он видит свою жизнь без футбола.
Фото: ФК "Торпедо"