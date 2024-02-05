"С нынешним составом "Динамо" вполне может быть в тройке. А усиливать состав можно сколько угодно, главное, чтобы были качественные футболисты. Думаю, если главному тренеру купят пару-тройку футболистов для точечного усиления, он будет очень доволен. Всегда нужен ещё защитник. И, конечно, можно взять хорошего нападающего для конкуренции Смолову и Тюкавину. Тогда состав будет супер", - сказал Булыкин.
Московское "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России перед стартом весенней части сезона. В активе "бело-голубых" 32 очка после 18-ти туров. Действующий чемпион страны "Зенит" опережает "Динамо" на 4 очка, а лидер текущего сезона "Краснодар" - на 6.
Единственным зимним новичком "Динамо" остается белорусский голкипер Андрей Кудравец, который, был подписан московским клубом еще летом, но остался в БАТЭ на правах аренды до конца календарного года.
Источник: "Metaratings"
Булыкин: "Динамо" можно взять хорошего нападающего для конкуренции Смолову и Тюкавину
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин посоветовал московскому "Динамо" приобрести нападающего в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Динамо"