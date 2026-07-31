Экс-спортдиректор "Ростова" Рыскин: меня попросили уйти — я ушел

Фото: ФК "Ростов"

"Новый гендиректор клуба попросил написать заявление об уходе. Я написал", — рассказал Рыскин.

"Послушайте, человек видит развитие клуба по-другому. Зачем оставаться? Меня попросили уйти — я ушел. Не буду держаться за место", — заявил он.

"Ничего не заканчивается. Команда играет. Команда укомплектована. Тренерский штаб работает хорошо. Все будет нормально у "Ростова", — добавил он.