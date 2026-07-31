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Экс-спортдиректор "Ростова" Рыскин: меня попросили уйти — я ушел

Алексей Рыскин впервые рассказал, как принял решение покинуть "Ростов" после разговора с новым генеральным директором.
Фото: ФК "Ростов"
Бывший спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин прокомментировал свое увольнение. По его словам, инициатива исходила от нового генерального директора клуба, после чего он без споров написал заявление об уходе.

"Новый гендиректор клуба попросил написать заявление об уходе. Я написал", — рассказал Рыскин.

Бывший спортивный директор объяснил, что не видел смысла оставаться в клубе, если новое руководство планирует развивать его по-другому.

"Послушайте, человек видит развитие клуба по-другому. Зачем оставаться? Меня попросили уйти — я ушел. Не буду держаться за место", — заявил он.

Рыскин также подтвердил, что новый генеральный директор обратился к нему с этой просьбой в день их первого знакомства. Несмотря на уход, функционер выразил уверенность, что у "Ростова" все будет в порядке.

"Ничего не заканчивается. Команда играет. Команда укомплектована. Тренерский штаб работает хорошо. Все будет нормально у "Ростова", — добавил он.

Источник: "Спорт-Экспресс"

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