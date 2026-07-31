Экс-спортдиректор "Ростова" Рыскин: меня попросили уйти — я ушел

"Новый гендиректор клуба попросил написать заявление об уходе. Я написал", — рассказал Рыскин.
Бывший спортивный директор объяснил, что не видел смысла оставаться в клубе, если новое руководство планирует развивать его по-другому.
"Послушайте, человек видит развитие клуба по-другому. Зачем оставаться? Меня попросили уйти — я ушел. Не буду держаться за место", — заявил он.
Рыскин также подтвердил, что новый генеральный директор обратился к нему с этой просьбой в день их первого знакомства. Несмотря на уход, функционер выразил уверенность, что у "Ростова" все будет в порядке.
"Ничего не заканчивается. Команда играет. Команда укомплектована. Тренерский штаб работает хорошо. Все будет нормально у "Ростова", — добавил он.
Источник: "Спорт-Экспресс"