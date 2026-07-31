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Инфантино: ЧМ-2030 будет лучшим в истории

Президент ФИФА Джанни Инфантино уверен, что чемпионат мира 2030 года превзойдет все предыдущие турниры.
Фото: Global Look Press
Президент ФИФА Джанни Инфантино во время визита в Марокко сделал громкое заявление о чемпионате мира 2030 года.

"ЧМ-2030 станет, без сомнения, лучшим в истории. Он будет лучшим потому, что пройдёт в самой красивой из красивейших стран — Марокко", — заявил Инфантино.

Глава ФИФА также высоко оценил футбольную атмосферу в стране, подчеркнув любовь местных жителей к игре.

"Марокканцы — страстные любители футбола, которые с радостью и энтузиазмом празднуют успехи своей национальной команды", — приводит его слова COPE.

ЧМ-2030 пройдет сразу в шести странах. Основными хозяевами турнира станут Испания, Португалия и Марокко, а Уругвай, Аргентина и Парагвай примут по одному стартовому матчу в честь 100-летия первого мундиаля.

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