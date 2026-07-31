Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает журналист Sportcell Сафа Каан Озтюрк, "Галатасарай" начал официальные переговоры с московским клубом о возможном трансфере 21-летнего футболиста.
По информации источника, именно Батраков сейчас является для стамбульского клуба приоритетным кандидатом на усиление позиции атакующего полузащитника. Россиянин опережает в шорт-листе хавбека "Страсбурга" Хулио Энсисо, который ранее считался одним из главных вариантов.
Минувший сезон стал для Батракова прорывным. Во всех турнирах он провел 36 матчей, забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач, став одним из лидеров "Локомотива". Действующий контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до лета 2029 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 млн евро.
Турецкий гранд начал переговоры по трансферу Батракова из "Локомотива" — СМИ
По данным турецких СМИ, один и турецких грандов уже вышел на "Локомотив" с предложением по Алексею Батракову и считает россиянина приоритетной целью.
Фото: ФК "Локомотив"