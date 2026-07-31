Инфантино отказался от продажи прав на чемпионат мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что организация не станет реализовывать идею с передачей коммерческих прав на ЧМ новой компании.

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"Проект FIFA Forward Enterprise был призван обеспечить основу для дальнейшего укрепления ассоциаций-членов ФИФА и развития нашего вида спорта во всем мире. Однако, внимательно выслушав все мнения, мы пришли к выводу, что проект породил разногласия такого характера, что он более не отвечает изначально поставленной цели. В связи с этим он не будет продолжен", — написал Инфантино в одной из соцсетей.

Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что проект FIFA Forward Enterprise (FFE) не будет реализован. Ранее предполагалось создать отдельную компанию, которая объединила бы коммерческую деятельность ФИФА и управление крупнейшими турнирами, включая чемпионат мира.По словам Инфантино, инициатива изначально была направлена на привлечение дополнительных средств для развития футбола и поддержки национальных ассоциаций. Однако после консультаций с членами ФИФА, конфедерациями и другими заинтересованными сторонами было принято решение отказаться от проекта.Президент ФИФА подчеркнул, что организация продолжит искать способы развития мирового футбола, особенно в странах, нуждающихся в дополнительной поддержке.По данным New York Post, одной из причин отказа от проекта стали протесты футбольных чиновников, угроза массового бойкота и серьезные разногласия внутри руководства ФИФА.