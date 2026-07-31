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Кривцов признался, что после каждого поражения ему хочется плакать

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов рассказал, что очень тяжело переживает неудачи и считает себя человеком, который совершенно не умеет проигрывать.
Фото: Федор Успенский, "СЭ"
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов откровенно рассказал о своем отношении к поражениям. На YouTube-канале сборной России футболист признался, что после каждой проигранной встречи испытывает настолько сильные эмоции, что ему хочется плакать.

Во время разговора Кривцов отметил, что не считает себя слишком сентиментальным человеком. В качестве примера он вспомнил фильм "Титаник", который смотрел без слез.

Однако, когда речь зашла о футболе, хавбек дал совсем другой ответ.

"Когда проигрываю, всегда хочется плакать. После каждой игры, в которой принимаю участие. Не умею проигрывать", — признался Кривцов.

25-летний полузащитник является одним из ключевых игроков "Краснодара". В прошлом сезоне команда до последнего боролась за чемпионство, но уступила "Зениту" два очка в борьбе за золотые медали.

Источник: YouTube-канал сборной России

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