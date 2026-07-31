Кривцов признался, что после каждого поражения ему хочется плакать

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов рассказал, что очень тяжело переживает неудачи и считает себя человеком, который совершенно не умеет проигрывать.

Фото: Федор Успенский, "СЭ"





Во время разговора Кривцов отметил, что не считает себя слишком сентиментальным человеком. В качестве примера он вспомнил фильм "Титаник", который смотрел без слез.



Однако, когда речь зашла о футболе, хавбек дал совсем другой ответ.



"Когда проигрываю, всегда хочется плакать. После каждой игры, в которой принимаю участие. Не умею проигрывать", — признался Кривцов.

25-летний полузащитник является одним из ключевых игроков "Краснодара". В прошлом сезоне команда до последнего боролась за чемпионство, но уступила "



Источник: YouTube-канал сборной России Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов откровенно рассказал о своем отношении к поражениям. На YouTube-канале сборной России футболист признался, что после каждой проигранной встречи испытывает настолько сильные эмоции, что ему хочется плакать.Во время разговора Кривцов отметил, что не считает себя слишком сентиментальным человеком. В качестве примера он вспомнил фильм "Титаник", который смотрел без слез.Однако, когда речь зашла о футболе, хавбек дал совсем другой ответ.25-летний полузащитник является одним из ключевых игроков "Краснодара". В прошлом сезоне команда до последнего боролась за чемпионство, но уступила " Зениту " два очка в борьбе за золотые медали.Источник: YouTube-канал сборной России