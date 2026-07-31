Кривцов признался, что после каждого поражения ему хочется плакать

Во время разговора Кривцов отметил, что не считает себя слишком сентиментальным человеком. В качестве примера он вспомнил фильм "Титаник", который смотрел без слез.
Однако, когда речь зашла о футболе, хавбек дал совсем другой ответ.
"Когда проигрываю, всегда хочется плакать. После каждой игры, в которой принимаю участие. Не умею проигрывать", — признался Кривцов.
25-летний полузащитник является одним из ключевых игроков "Краснодара". В прошлом сезоне команда до последнего боролась за чемпионство, но уступила "Зениту" два очка в борьбе за золотые медали.
Источник: YouTube-канал сборной России