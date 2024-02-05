"Полный беспредел устраивать не стали. Норманн получил то, что заслуживает, потому что он нарушил правила контракта. Правильное решение. Главное — получить деньги. Даже если деньги найдут, то как их перевести? Начнётся тягомотина. В итоге Норманн будет играть, деньги, положенные "Ростову" вроде есть, но у самого "Ростова" их нет. Как бы вот так не получилось", - заявил Аршавин.
Напомним, ФИФА обязала Матиаса Норманна выплатить "Ростову" компенсацию за одностороннее расторжение контракта и самовольный уход из клуба. Сумма штрафа составила 2.9 миллиона евро. Перед стартом текущего сезона экс-футболист сборной Норвегии покинул Россию и подписал контракт с клубом "Аль-Раед" из чемпионата Саудовской Аравии.
Сам футболист объяснил свой отъезд из России соображениями безопасности, однако в "Ростове" не согласились с его позицией.
Источник: "Матч ТВ"
Аршавин - о выигранном "Ростовом" суде: Норманн получил то, что заслуживает
Экс-футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин высказался о санкциях ФИФА в отношении экс-полузащитника "Ростова" Матиаса Норманна за самовольное расторжение контракта с российским клубом.
Фото: Чемпионат