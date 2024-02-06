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Сутормин: если даже я сам захочу уйти в аренду, “Зенит” может не отпустить

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Полузащитник петербургского “Зенита” Алексей Сутормин считает, что сине-бело-голубые могут не отпустить его в аренду, если он этого захочет.
Фото: ФК "Зенит"
— У меня есть контракт, и, если даже сам захочу уйти в аренду, меня могут не отпустить. Но есть и человеческие отношения, и мы будем делать все, чтобы все стороны остались довольны, — цитирует Сутормина “Матч ТВ”.

Алексей Сутормин является футболистом петербургского “Зенита” с 2019 года. Его действующее трудовое соглашение с командой с берегов Невы рассчитано до июня 2025 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Сутормин принял участие в семи матчах. Ему удалось записать на свой счет две результативные передачи.

Сутормин Зенит
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