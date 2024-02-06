Встреча сегодня, 6 февраля, состоялась в турецкой Анталье. Она завершилась поражением казанского клуба со счетом 1:2. В составе “Рубина” голом отметился Алексей Грицаенко. “Арда” ответила дублем в исполнении Томислава Йорданова.
Напомним, казанский “Рубин” за 18 туров чемпионата России по футболу набрал 28 очков. Клуб из Татарстана занимает седьмое место в турнирной таблице.
“Рубин” в контрольном матче проиграл болгарской “Арде”
Казанский “Рубин” потерпел поражение от болгарской “Арды” в товарищеском матче.
Фото: ФК "Рубин"