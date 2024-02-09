Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
23:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
22:45
ЭмполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия Д
22:45
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Марсель
23:00
МетцНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
0 - 0 0 0
Сочи1 тайм
Рубин
16:00
Санкт-ПёльтенНе начат
Сантос
16:00
Аль-ДухаильНе начат
Зенит
18:00
Аль-РайянНе начат
Шабаб Аль-Ахли
18:45
СпартакНе начат

Агент Маргасова: Если "Сочи" не удастся сохранить прописку в элите, Тимофей точно не убежит с тонущего корабля

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Сочи" Тимофея Маргасова, заявил, что его клиент верен клубу.
Фото: ФК "Сочи"
"Сочи" для Тимофея — не просто команда, он много лет провел здесь, один из старожилов, иногда выводит команду в роли капитана. Если же "Сочи" не удастся сохранить прописку в элите, Тимофей точно не убежит с тонущего корабля", - цитирует Талаева "Матч ТВ".

В текущем сезоне Маргасов провел за "Сочи" 18 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Южане после 18-ти сыгранных туров занимают последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ и имеют в своем активе 11 очков. Защитник выступает за клуб с 2019 года. Ранее он был игроком "Ростова", "Тосно", "Крыльев Советов", "Локомотива" и "Енисея". Интернет-портал Transfermarkt оценивает Тимофея в 800 тысяч евро.

Сочи Маргасов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится