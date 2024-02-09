"Сочи" для Тимофея — не просто команда, он много лет провел здесь, один из старожилов, иногда выводит команду в роли капитана. Если же "Сочи" не удастся сохранить прописку в элите, Тимофей точно не убежит с тонущего корабля", - цитирует Талаева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Маргасов провел за "Сочи" 18 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Южане после 18-ти сыгранных туров занимают последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ и имеют в своем активе 11 очков. Защитник выступает за клуб с 2019 года. Ранее он был игроком "Ростова", "Тосно", "Крыльев Советов", "Локомотива" и "Енисея". Интернет-портал Transfermarkt оценивает Тимофея в 800 тысяч евро.
Агент Маргасова: Если "Сочи" не удастся сохранить прописку в элите, Тимофей точно не убежит с тонущего корабля
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Сочи" Тимофея Маргасова, заявил, что его клиент верен клубу.
Фото: ФК "Сочи"