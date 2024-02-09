"Интерес к Гоцуку есть, но он не прямо конкретный. На данный момент Кирилл — футболист "Пари НН". К нему есть интерес, но не от тех клубов, ради которых он готов покинуть "Пари НН", - приводит слова Талаева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Гоцук провел за "Пари НН" 21 матч и отметился двумя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 31-летнего центрального защитника в 1 миллион евро. После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Юрана занимает девятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 24 очка. После зимней паузы волжане сыграют с "Факелом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Агент Гоцука: к игроку есть интерес, но не от тех клубов, ради которых он готов покинуть "Пари НН"
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Пари НН" Кирилла Гоцука, рассказал, что к его клиенту есть интерес от других клубов.
Фото: ФК "Пари НН"