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Деограсия: Адамов - очень важный игрок для "Оренбурга", хочу, чтобы он остался

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Наставник "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал выступления защитника Арсена Адамова, выступающего под его руководством на правах аренды из "Зенита".
Фото: "Чемпионат"
"Для нас это очень важный игрок. Что касается "Зенита", это уже клубные вопросы. Но я бы хотел, чтобы он остался. Хочу, чтобы все хорошие игроки были у нас в команде. Лукас Вера? Мы разговариваем с ним только насчёт футбола. По трансферным вопросам решает руководство, спортивный директор", - заявил Деограсия.

Правый защитник Арсен Адамов присоединился к "Оренбургу" на правах аренды из "Зенита" летом прошлого года. В январе 2022-го "сине-бело-голубые" заплатили за его трансфер "Уралу" 5 миллионов евро. В текущем сезоне на счету Адамова 16 матчей в чемпионате России и одна результативная передача.

Опорный полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера в зимнее трансферное окно был интересен московскому "Локомотиву", но предложение "железнодорожников" не устроило "Оренбург".

Деограсия Оренбург Зенит Адамов
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