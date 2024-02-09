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Чорлука: хочу, чтобы "Локомотив" снова стал чемпионом России

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Экс-защитник "Локомотива" Ведран Чорлука поделился ожиданиями от весенней части сезона.
Фото: "Чемпионат"
"На что может рассчитывать "Локомотив" в этом сезоне? Точно не могу сказать, потому что не нахожусь внутри команды. Надеюсь, что ребята хорошо подготовятся ко второй части сезона и будут бороться за медали РПЛ. А так, я хочу, чтобы "Локомотив" снова стал чемпионом России. Как и все болельщики клуба", - заявил Чорлука.

По итогам 18-ти туров чемпионата России "Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "железнодорожников" 31 очко. Отставание от 1-го места, на котором расположился "Краснодар", составляет 7 очков.

В последний раз "Локомотив" становился чемпионом России по итогам сезона 2017/18, опередив по итогам 30-ти туров ЦСКА и "Спартак".

Источник: "РБ Спорт"

Чорлука Локомотив
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