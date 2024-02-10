"Будем бороться и показывать хороший футбол. Концовку года мы немного смазали, так что будем возвращаться к той игре, которую показывали в сентябре?октябре", - цитирует Обухова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Обухов провел за "Оренбург" 18 матче и отметился 4-мя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 350 тысяч евро. После 18-ти сыгранных туров клуб занимает 14-ую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 очков. После зимней паузы команда Деограсии сыграет с ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ.
Игрок "Оренбурга" Обухов: будем бороться и показывать хороший футбол
Нападающий "Оренбурга" Владимир Обухов высказался о целях команды на оставшуюся часть сезона.
Фото: ФК "Оренбург"