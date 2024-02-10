- Мой прогноз - как разрешится ситуация? Увы, пессимистичный. Уже есть не просто звоночки, а колокола. Клуб сначала потеряет Джикию, а затем последует увольнение тренера, - передаёт слова Салиховой Metaratings.ru.
Срок действия контракта 30-летнего центрального защитника и капитана московского "Спартака" Георгия Джикии истекает в конце июня 2024 года. В текущем сезоне футболист сыграл за красно-белых в 9 матчах во всех турнирах без результативных действий, с сентября 2023 года 34-летний испанский главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль не видит Джикию в основном составе.
Зарема: "Спартак" сначала потеряет Джикию, а затем последует увольнение Абаскаля
Жена экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова дала свой прогноз на развитие ситуации с непродлением контракта капитана красно-белых Георгия Джикии.
Фото: РПЛ