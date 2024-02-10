– Почему нет? В какой лиге стоит попробовать, например, Словакия или Сербия? Беларусь? Не знаю, зависит от того, какие будут предложения.
Отметим, что Сергей Семак имеет действующее соглашение с петербургским “Зенитом” до 30 июня 2025 года. Российский специалист возглавил сине-бело-голубых в 2018 году.
Напомним, под руководством Семака клуб с берегов Невы сумел завоевать пять чемпионских титулов РПЛ.
Источник: “Чемпионат”
Жирков – о тренерстве Семака в Европе: почему нет?
Экс-футболист петербургского “Зенита” Юрий Жирков высказался о перспективах главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака в европейских лигах.
Фото: ФК "Зенит"