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Жирков – о тренерстве Семака в Европе: почему нет?

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Экс-футболист петербургского “Зенита” Юрий Жирков высказался о перспективах главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака в европейских лигах.
Фото: ФК "Зенит"
– Почему нет? В какой лиге стоит попробовать, например, Словакия или Сербия? Беларусь? Не знаю, зависит от того, какие будут предложения.

Отметим, что Сергей Семак имеет действующее соглашение с петербургским “Зенитом” до 30 июня 2025 года. Российский специалист возглавил сине-бело-голубых в 2018 году.

Напомним, под руководством Семака клуб с берегов Невы сумел завоевать пять чемпионских титулов РПЛ.

Источник: “Чемпионат”

Зенит Семак Жирков
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