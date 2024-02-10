"В Испании не особо следят за российским футболом. По телевизору не показывают матчи, поэтому тяжело следить за "Спартаком". Однако все болельщики точно знают про "Спартак", это 100%! "Зенит" и ЦСКА они тоже знают", - цитирует Пареху "РИА Новости".
Напомним, что Николас Пареха выступал за "Спартак" с 2010 по 2014 год. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ. "Красно-белые" уступили "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1.
Пареха: все болельщики в Испании точно знают про "Спартак"
Экс-игрок "Спартака" Николас Пареха заявил, что в Испании болельщики знают про московский клуб.
Фото: "Матч ТВ"