Юран назвал клубы, которые разыграют чемпионство РПЛ: не вижу соперников для них

Бывший игрок "Спартака" Сергей Юран высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Российский специалист заявил, что за чемпионство РПЛ поборются "Краснодар" и "Зенит".

"Краснодар" и "Зенит" разыграют чемпионство, как это было в последние два года. Я не вижу соперников для них.
ЦСКА нельзя было терять очки с "Ахматом". Думаю, "Краснодар" и "Зенит" - два клуба, которые разыграют чемпионство", - сказал Юран "Чемпионату".

На данный момент первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает "Краснодар", набрав 43 очка в 19-ти матчах. Петербургский "Зенит" находится на второй строчке с 42 баллами в своем активе. Тройку замыкает московский "Локомотив" (40 очков).

