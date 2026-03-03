Юран назвал клубы, которые разыграют чемпионство РПЛ: не вижу соперников для них

"Краснодар" и "Зенит" разыграют чемпионство, как это было в последние два года. Я не вижу соперников для них.ЦСКА нельзя было терять очки с "Ахматом". Думаю, "Краснодар" и "Зенит" - два клуба, которые разыграют чемпионство", - сказал Юран "Чемпионату".
На данный момент первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает "Краснодар", набрав 43 очка в 19-ти матчах. Петербургский "Зенит" находится на второй строчке с 42 баллами в своем активе. Тройку замыкает московский "Локомотив" (40 очков).