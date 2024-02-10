"У меня не было мыслей до зимнего перерыва, что история с "Сочи" может закончиться. Это всё стало очень неожиданным для меня. Узнал обо всем во время отпуска. Просто позвонили по телефону и сказали, что клуб не нуждается в моих услугах? Да. Просто позвонили и сказали: всё, тренер так решил. Сказали искать варианты. Конечно, это неприятно", - цитирует Джорджевича "РБ Спорт".
Джорджевич выступал за "Сочи" с 2022 года. На счету черногорца 31 матч, 4 забитых мяча и 6 голевых передач в составе южан. Ранее форвард был игроком "Зенита", тульского "Арсенала", "Локомотива" и "Твенте". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 600 тысяч евро. Напомним, что в декабре 2023 года клуб возглавил испанский специалист Роберто Морено, который ранее работал в "Монако" и сборной Испании. После 18-ти сыгранных туров южане занимают последнюю строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 11 очков.
Джорджевич - об уходе из "Сочи": просто позвонили и сказали: всё, тренер так решил
Экс-нападающий "Сочи" Лука Джорджевич рассказал о своем уходе из клуба.
Фото: ФК "Сочи"