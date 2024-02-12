"Ему и 17 лет не было, когда я пришёл в ЦСКА. Но уже тогда было понятно, что он станет одним из лучших вратарей России. Когда я вернулся тренером, Игорь не изменился, ничего с ним не произошло: хорошего уровня, молодой. Даже и не скажешь, что 15 лет прошло. Он один из лучших. Мог играть в лучшей команде Европы", - цитирует Олича Metaratings.
Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год, позже хорват вернулся в клуб главным тренером, но проработал в московской команде всего три месяца. Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за клуб с 2003 года. В текущем сезоне голкипер принял участие в 17-ти матчах, пропустил 20 мячей и шесть раз оставил свои ворота "сухими". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 37-летнего россиянина в 1,5 миллионов евро. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на десять очков.
Ивица Олич: Акинфеев мог играть в лучшей команде Европы
Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич высказался об Игоре Акинфееве.
Фото: ПФК ЦСКА