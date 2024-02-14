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Орлов: удивлен, что вратарская проблема "Спартака" всплыла только сейчас

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Комментатор Геннадий Орлов высказался о вратарях московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Я удивлен, что вратарская проблема "Спартака" всплыла только сейчас. Эти два вратаря, Селихов и Максименко, столько пропускают! Они не растут. "Красно-белым" обязательно нужен новый вратарь, если они хотят бороться за золотые медали. Это очевидно", - цитирует Орлова "РБ Спорт".

Московский "Спартак" пропустил 24 мяча в 18-ти встречах чемпионата России. На данный момент в заявке клуба числятся три голкипера: Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Свинов. Команда Гильермо Абаскаля ушла на зимнюю паузу, занимая пятую строчку в турнирной таблице РПЛ с отставанием от лидирующего "Краснодара" в восемь очков. В 19-ом туре чемпионата России "красно-белые" сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Орлов Спартак Селихов Максименко Свинов
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