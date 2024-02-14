"Он играл в основе как центральный защитник, и в основном из этой зоны "Спартаку" забивались мячи. Ну он не для команды, которая может бороться за первое место, при нынешней конкуренции. При всем уважении", - цитирует Орлова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей в составе московского "Спартака" и проиграл конкуренцию за место в стартовом составе Срджану Бабичу. Контракт игрока с клубом истекает в конце текущего сезона, агент Джикии Вадим Шпинев заявил, что его клиент не продлит трудовое соглашение, если главным тренером команды останется Гильермо Абаскаль. После 18-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на восемь очков.
Орлов - о Джикии: он не для команды, которая может бороться за первое место
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о защитнике "Спартака" Георгии Джикии.
Фото: ФК "Спартак"