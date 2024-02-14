Товарищеский матч между двумя клубами российской Премьер-лиги "Уралом" и "Пари НН" завершился результативной ничьей 2:2. Игра проходила в ОАЭ, где обе команды проходят подготовку к весенней части сезона.
Форвард Илья Кухарчук и арендованный у ЦСКА Никита Ермаков дважды выводили нижегородцев вперед. В составе екатеринбургского клуба голами ответили Эрик Бикфалви и Алексей Каштанов.
14 февраля 2024. Урал - Нижний Новгород 2 - 2
Товарищеские матчи
Голы: Бикфалви, 16, Каштанов, 92 - Кухарчук, 12, Ермаков, 54
Нижний Новгород: Кукушкин, Стоцкий (Ведерников, 61), Гоцук, Глущенков (Варганов, 61), Каккоев (Живоглядов, 61), Боженов (Шнапцев, 61), Ермаков (Карапузов, 61 (Мухин, 113)), Майга (Трошечкин, 61), Марадишвили (Жигулёв, 61), Босельи (Царукян, 61), Кухарчук (Кутателадзе, 41 (Турбо, 61))
Урал: Помазун (Мамин, 61), Бегич, Эммерсон (Бевеев, 61), Кулаков (Кики, 61), Итало (Мамин, 61), Сиссе (Аюпов, 61), Мишкич ( Газинский, 61), Концевой (Сунгатулин, 61), Бочеров (Ишков, 61), Бикфалви (Шеттине, 61), Дмитриев (Каштанов, 61)
"Пари НН" и "Урал" сыграли вничью в матче из 4 таймов по 30 минут
Команды РПЛ "Пари НН" и "Урал" не выявили победителя в товарищеском матче в Дубае.
Фото: ФК "Урал" ВКонтакте