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Пономарев: может Промесу наркоту подбросили, потому что он играет в России

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Владимир Пономарев поставил под сомнение справедливость нидерландского суда, который признан нападающего «Спартака» Квинси Промеса виновным в деле о контрабанде наркотиков.
Фото: "Чемпионат"
Экс-игрок сборной СССР Владимир Пономарев высказался относительно нашумевшего решения нидерландского суда признать виновным Квинси Промеса в деле о контрабанде наркотиков.

По словам Пономарева, «Спартаку» не стоит реагировать на данные обвинения, а футболист должен продолжать играть за московский клуб. Также экс-игрок СССР послал «к черту» европейский континент.

«И бог с ним, это обвинение еще надо доказать. Может, Промесу специально наркоту подбросили из-за того, что он играет в России. Это же очень скользкое дело», - передает слова Пономарева «Матч ТВ».

Пономарев Спартак Промес
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