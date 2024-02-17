"Важно, сколько ЦСКА за него заплатил, а таких данных пока нет. Если он дорогой, значит, клуб изучил его от и до. Молодых ребят за большие деньги редко покупают. Может, его взяли на всякий случай. Пока непонятно", - цитирует Костылева "Евро-Футбол".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА в ближайшее время подпишет контракт с алжирским полузащитником Сидахмедом Айсауи. 19-летний игрок не провел ни одного матча на взрослом уровне, но регулярно вызывается в молодежную сборную Алжира. После 18-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.
Экс-игрок ЦСКА Костылев - о возможном трансфере Айсауи: может, его взяли на всякий случай, пока непонятно
Бывший игрок ЦСКА Геннадий Костылев высказался о возможном переходе Сидахмеда Айсауи.
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