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Ахмат
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Ростов
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Ахмат
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АланияНе начат
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Экс-игрок ЦСКА Костылев - о возможном трансфере Айсауи: может, его взяли на всякий случай, пока непонятно

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Бывший игрок ЦСКА Геннадий Костылев высказался о возможном переходе Сидахмеда Айсауи.
Фото: GETTY IMAGES
"Важно, сколько ЦСКА за него заплатил, а таких данных пока нет. Если он дорогой, значит, клуб изучил его от и до. Молодых ребят за большие деньги редко покупают. Может, его взяли на всякий случай. Пока непонятно", - цитирует Костылева "Евро-Футбол".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА в ближайшее время подпишет контракт с алжирским полузащитником Сидахмедом Айсауи. 19-летний игрок не провел ни одного матча на взрослом уровне, но регулярно вызывается в молодежную сборную Алжира. После 18-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.

ЦСКА Костылев Айсауи Российские трансферы
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