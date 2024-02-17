"Промесу надо принимать российское гражданство. Мало ли что они там, в Нидерландах, надумали. Сейчас игроку нельзя выезжать за границу, чтобы избежать ареста. Даже на сборах в ОАЭ ему находиться опасно. Будет жить в России, это не проблема", - цитирует Пономарева "Евро-Футбол".
Напомним, что суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к 7,5 годам лишения свободы за участие в контрабанде наркотиков и нанесение телесных повреждений кузену. Нидерланды объявили игрока в международный розыск и пытаются добиться экстрадиции Квинси. В текущем сезоне нападающий отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю голевыми передачами в 21-ом матче. Московский клуб занимает пятую строчку после 18-ти сыгранных туров и имеет в своем активе 30 очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля сыграет с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Пономарев: Промесу надо принимать российское гражданство, мало ли что они там, в Нидерландах, надумали
Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался о Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"