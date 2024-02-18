"Смородская заходила в прачечную, где очень много стирки на 650 человеки спрашивала: "Какой порошок используете?". Узнала, что импортный, и запретила. Говорила, надо использовать только российский порошок, он дешевле в два раза. Хорошо, заменила она порошок, сократила уборщиц, но что она за счёт этого сэкономила? Это же одна минута зарплаты футболиста! Потом идёт и покупает двух престарелых игроков за 30 млн евро. Это же глупости! Но что поделать, если это такая женщина. Вот и играли в защите поуже, а в атаке - пошире", - вспоминает Наумов.
Ольга Смородская выполняла роль президента московского "Локомотива" с июля 2010-го года по август 2016-го. Под ее управлением "железнодорожники" завоевали один трофей. В сезоне 2014/15 "Локомотив" стал обладателем Кубка России. В августе 2013-го года в период президентства Ольги Смородской "Локомотив" подписал двух полузащитников распродающегося на тот момент махачкалинского "Анжи".
За 12 миллионов евро состав команды пополнил 28-летний опорный хавбек Лассана Диарра. 15 миллионов евро было заплачено за трансфер 29-летнего атакующего полузащитника Мубарака Буссуфы. Оба игрока покинули "железнодорожников" в статусе свободных агентов, Диарра - спустя всего один сезон.
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Наумов: Смородская узнала, что в "Локомотиве" импортный порошок и запретила
Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов критически высказался об организации клуба под управлением Ольги Смородской.
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