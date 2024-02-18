Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
1 - 4 1 4
ЛиверпульЗавершен
Ноттингем Форест
2 - 0 2 0
Вест ХэмЗавершен
Фулхэм
1 - 2 1 2
Астон ВиллаЗавершен
Ньюкасл
2 - 2 2 2
БорнмутЗавершен
Бёрнли
0 - 5 0 5
АрсеналЗавершен
Тоттенхэм
1 - 2 1 2
ВулверхэмптонЗавершен
Манчестер Сити
1 - 1 1 1
ЧелсиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
5 - 0 5 0
Лас-ПальмасЗавершен
Осасуна
2 - 0 2 0
КадисЗавершен
Сельта
1 - 2 1 2
БарселонаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
1 - 1 1 1
ДженоаЗавершен
Верона
2 - 2 2 2
ЮвентусЗавершен
Аталанта
3 - 0 3 0
СассуолоЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
1 - 0 1 0
АугсбургЗавершен
Вольфсбург
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Хоффенхайм
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Дармштадт
1 - 2 1 2
ШтутгартЗавершен
Хайденхайм
1 - 2 1 2
БайерЗавершен
РБ Лейпциг
2 - 0 2 0
Боруссия МЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
3 - 0 3 0
ГаврЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
1 - 1 1 1
Родина-МЗавершен
Ахмат
0 - 2 0 2
КАМАЗЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
АстанаЗавершен
Ахмат
2 - 0 2 0
АланияЗавершен
Оренбург
3 - 0 3 0
Металлург БекабадЗавершен

Наумов: Смородская узнала, что в "Локомотиве" импортный порошок и запретила

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-президент московского "Локомотива" Николай Наумов критически высказался об организации клуба под управлением Ольги Смородской.
Фото: "Известия"
"Смородская заходила в прачечную, где очень много стирки на 650 человеки спрашивала: "Какой порошок используете?". Узнала, что импортный, и запретила. Говорила, надо использовать только российский порошок, он дешевле в два раза. Хорошо, заменила она порошок, сократила уборщиц, но что она за счёт этого сэкономила? Это же одна минута зарплаты футболиста! Потом идёт и покупает двух престарелых игроков за 30 млн евро. Это же глупости! Но что поделать, если это такая женщина. Вот и играли в защите поуже, а в атаке - пошире", - вспоминает Наумов.

Ольга Смородская выполняла роль президента московского "Локомотива" с июля 2010-го года по август 2016-го. Под ее управлением "железнодорожники" завоевали один трофей. В сезоне 2014/15 "Локомотив" стал обладателем Кубка России. В августе 2013-го года в период президентства Ольги Смородской "Локомотив" подписал двух полузащитников распродающегося на тот момент махачкалинского "Анжи".

За 12 миллионов евро состав команды пополнил 28-летний опорный хавбек Лассана Диарра. 15 миллионов евро было заплачено за трансфер 29-летнего атакующего полузащитника Мубарака Буссуфы. Оба игрока покинули "железнодорожников" в статусе свободных агентов, Диарра - спустя всего один сезон.

Источник: "legalbet"

Локомотив Смородская Наумов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится