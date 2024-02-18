Лукас Харамильо, представляющий интересы колумбийского футболиста Хуана Кордобы, поделился комментарием относительно появившейся в СМИ информации о том, что в услугах его клиента заинтересованы клубы Российской Премьер-Лиги. Также сообщалось, что цена за игрока может составить 1 миллион евро.
По словам Харамильо, за указанную стоимость полузащитника не отпустит его нынешний клуб. Также Лукас отметил, что на сегодняшний день лишь несколько агентов связались с ним, но ничего конкретного не поступало.
«Пока это только слухи. Ни один клуб из РПЛ не связывался с нами», - передает слова Харамильо Sport24.
Агент Кордобы: клубы РПЛ не связывались с нами по поводу трансфера
Агент Хуана Кордобы Лукас Харамильо прокомментировал информацию из СМИ об интересе со стороны клубов РПЛ к его клиенту.
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