Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал возможный переход игрока «армейцев» Константина Кучаева в «Пари Нижний Новгород» на правах аренды. По словам Масалитина, аренда пойдет на пользу Константину, но для возвращения в ЦСКА ему придется проявить свои лучшие качества.
Также Масалитин отметил, что от Кучаева ждали более результативной игры и что футболисту стоит переосмыслить свою карьеру и свои действия.
«Много обстоятельств. Во-первых, женился, может, где-то уже не так сосредоточен на футболе, плюс травмы и, естественно, конкуренция», - передает слова Масалитина Metaratings.
Масалитин: может Кучаев не так сосредоточен на футболе после того, как женился
Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился своими мыслями о потенциальном переходе Константина Кучаева в «Пари НН» на правах аренды.
Фото: ПФК ЦСКА