"Я слышал об этом. Очень жаль, что сложилась такая ситуация. Надеюсь, что все обстоит не так, как решил суд", - цитирует Карреру "СЭ".
Напомним, что недавно суд Амстердама приговорил Промеса к 6,5 годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. В текущем сезоне Квинси отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю голевыми передачами в 21-ой встрече. После 18-ти сыгранных туров "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 30 очков.
Каррера - о Промесе: надеюсь, что все обстоит не так, как решил суд
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о решении суда по делу Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"