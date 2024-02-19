Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эвертон
23:00
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетик
23:00
ЖиронаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
1 - 1 1 1
Крылья СоветовЗавершен
Сочи
2 - 1 2 1
ТюменьЗавершен
Балтика
1 - 2 1 2
РоторЗавершен
Динамо
5 - 1 5 1
Крылья СоветовЗавершен

Каррера - о Промесе: надеюсь, что все обстоит не так, как решил суд

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о решении суда по делу Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"Я слышал об этом. Очень жаль, что сложилась такая ситуация. Надеюсь, что все обстоит не так, как решил суд", - цитирует Карреру "СЭ".

Напомним, что недавно суд Амстердама приговорил Промеса к 6,5 годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. В текущем сезоне Квинси отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю голевыми передачами в 21-ой встрече. После 18-ти сыгранных туров "Спартак" занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 30 очков.

Спартак Каррера Промес
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится