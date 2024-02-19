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Семак - о Тикнизяне: один из лучших сейчас в составе "Локомотива", это игрок, который укрепил бы обойму, но не получилось

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о защитнике "Локомотива" Наире Тикнизяне.
Фото: ФК "Локомотив"
"Как футболист Тикнизян, конечно, зарекомендовал себя очень прилично. Один из лучших сейчас в составе "Локомотива", играет очень результативно. По своим характеристикам это игрок, который укрепил бы обойму, конкуренцию и качество игры нашей команды. Но — не получилось", - цитирует Семака "Матч ТВ".

Напомним, что в зимнее трансферное окно петербургский клуб пытался подписать Наира Тикнизяна, но игрока не устроили условия личного контракта. В текущем сезоне защитник провел за "Локомотив" 23 матча и отметился 8-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в семь миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров "Локомотив" занимает четвертую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на семь очков. "Зенит" располагается на втором месте с отставанием от лидера в два очка.

Семак Зенит Тикнизян Локомотив
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