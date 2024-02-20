- Думаю, что игры на сборе были неинформативны. Проблема заключается, что подготовка не определила основной состав. Соперники, с которыми играл "Зенит", не дают достаточной информации, чтобы можно было бы сказать, что "Зенит" подходит в оптимальном составе и состоянии к возобновлению сезона. Турнирное положение обязывает "Зенит" проявить достаточное уважение к соперникам. "Краснодар" реально имеет возможность, чтобы добиться максимального результата и чувствуется, что "Краснодар" имеет право на победу в чемпионате, - передаёт слова Бышовца Metaratings.ru.
По итогам осенней части текущего сезона действующий чемпион "Зенит" из Санкт-Петербурга занимает второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков в 18 матчах. На 2 очка сине-бело-голубых опережает "Краснодар".
В феврале "Зенит" провёл 5 товарищеских матчей - 5 февраля с катарским "Аль-Духаилем" (2:0), 6 февраля с армянским "Ноа" (0:0), 8 февраля с китайским "Шанхай Шэньхуа" (6:0), 9 февраля с катарским "Аль-Райяном" (2:4) и 13 февраля с бразильским "Сантосом" (4:1). Встречи с "Аль-Духаилем", командой российского тренера Леонида Слуцкого "Шанхай Шэньхуа" и "Сантосом" прошли в рамках межсезонного Кубка равноправия, победителем которого стали сине-бело-голубые.
Бышовец: игры "Зенита" на сборе были неинформативны, подготовка не определила основной состав
Экс-главный тренер "Зенита" Анатолий Бышовец прокомментировал подготовку сине-бело-голубых к весенней части сезона.
Фото: Sportbox