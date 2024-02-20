Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСВ
23:00
Боруссия ДНе начат
Интер
23:00
АтлетикоНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
22:30
БрентфордНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
2 - 0 2 0
Абтыш-Ата1 тайм
ЦСКА
17:00
ХимкиНе начат
Оренбург
17:00
АхматНе начат

Ионов отреагировал на вопрос о своём будущем клубе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
35-летний атакующий полузащитник Алексей Ионов отреагировал на вопрос о продолжении своей карьеры после ухода из "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
- Все вопросы о моём будущем задавайте моему агенту. Я ничего не комментирую, - передаёт слова Ионова Metaratings.ru.

35-летний атакующий полузащитник Алексей Ионов в декабре 2023 года расторг по обоюдному согласию контракт с "Ростовом", в который вернулся летом 2023 года после трёх неполных сезонов выступления за "Краснодар". В текущем сезоне на его счету 17 матчей за жёлто-синих во всех турнирах и 1 результативный пас.

Ростов Ионов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится