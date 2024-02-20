- Все вопросы о моём будущем задавайте моему агенту. Я ничего не комментирую, - передаёт слова Ионова Metaratings.ru.
35-летний атакующий полузащитник Алексей Ионов в декабре 2023 года расторг по обоюдному согласию контракт с "Ростовом", в который вернулся летом 2023 года после трёх неполных сезонов выступления за "Краснодар". В текущем сезоне на его счету 17 матчей за жёлто-синих во всех турнирах и 1 результативный пас.
Ионов отреагировал на вопрос о своём будущем клубе
35-летний атакующий полузащитник Алексей Ионов отреагировал на вопрос о продолжении своей карьеры после ухода из "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"