Вагнер: ЦСКА отказался от меня в 2020 году. Врач сказал, что мне осталось играть в футбол всего год

"Тогда у меня действовал контракт с "Коринтиансом", они попросили его расторгнуть, чтобы вернуться в ЦСКА. Я так и поступил, мы пришли к соглашению. Меня попросили пройти медосмотр в Бразилии. Я всё прошёл и отправил результаты в Россию. И кто-то из врачей на той стороне сказал, что я буду не в состоянии играть больше года. Именно поэтому я и не вернулся в ЦСКА", - заявил Вагнер.
Напомним, бразильский нападающий Вагнер Лав впервые перебрался в ЦСКА летом 2004-го года из клуба "Палмейрас". По ходу карьеры форвард несколько раз покидал "армейский" клуб и возвращался обратно. Окончательно покинул Россию Вагнер летом 2013-го года, перебравшись в "Шаньдун Лунэн" из чемпионата Китая.
Летом 2020-го года Вагнер расторг контракт с бразильским "Коринтианс" и перешел в казахстанский "Кайрат" на правах свободного агента. Сейчас 39-летний футболит выступает в составе "Атлетико Гойяньенсе" из высшей лиги Бразилии. Контракт Вагнера с клубом действует до конца 2024-го года.
Источник: YouTube-канал "Nobel"
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Фото: "Чемпионат"