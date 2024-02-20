Как сообщает "СЭ", "Краснодар" до закрытия зимнего трансферного окна может подписать форварда бразильского "Ботафого" Виктора Са.
29-летний нападающий выступает за "Ботафого" с марта 2022 года. Действующий контракт футболиста с бразильским клубом истекает 31 декабря 2025 года. В этом сезоне Са провел 8 матчей и не отличился в них голевыми действиями. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость бразильца в 1,8 миллиона евро.
Нападающий "Ботафого" Виктор Са может перейти в "Краснодар"
Состав "Краснодара" может пополнить форвард "Ботафого" Виктор Са.
Фото: Global Look Press