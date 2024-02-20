"Краснодар" имеет хорошие шансы на чемпионство, они реальные претенденты на титул. Да, отрыв не такой уж и большой, но у них сильная команда", - приводит "РБ Спорт" слова Карреры.
"Краснодар" завершил первую часть этого сезона на первой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. "Быки" набрали 38 очков в 18 проведенных турах и опережают ближайшего преследователя "Зенит" на два балла. Московское "Динамо" занимает на данный момент третье место, заработав к этому моменту 32 очка.
Краснодарцы возобновят чемпионат России домашним матчем против казанского "Рубина", который состоится 2 марта.
Каррера: у "Краснодара" хорошие шансы на титул в этом сезоне
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал главного претендента на чемпионский титул в этом сезоне РПЛ.
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