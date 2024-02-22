"В РФС сидят нефутбольные люди и не понимают, что делают. Нашим молодым игрокам нужна здоровая конкуренция с легионерами. Кого этим законом собираются поддерживать?", - цитирует Канчельскиса "Чемпионат".
Напомним, что вчера, 21-го февраля стало известно о том, что РФС планирует ввести налог на легионеров для российских клубов. На данный момент в РПЛ числится 170 легионеров, что составляет 39,9 процентов от количества всех игроков российского чемпионата. После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице РПЛ и опережает петербургский "Зенит" на два очка. Московское "Динамо" замыкает тройку лидеров с отставанием от лидера в шесть очков.
Канчельскис - о возможном введении налога на легионеров: в РФС сидят нефутбольные люди и не понимают, что делают
Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном введении налога на легионеров в РПЛ.
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