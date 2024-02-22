- Если вы делаете налог за игроков, то берите деньги и за тренеров. За тренеров, наверное, надо платить ещё больше, чем за игроков. Потому что российские тренеры сидят без работы, а приезжает непонятно кто и работает, - передаёт слова Орещука Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что РФС может ввести денежный налог для клубов Российской премьер-лиги на игроков-легионеров.
В настоящий момент в клубах РПЛ работает 5 главных тренеров-иностранцев - серб Владимир Ивич ("Краснодар", текущее первое место), чех Марцел Личка ("Динамо", третье место), испанец Гильермо Абаскаль ("Спартак", пятое место), испанец Давид Деограсия ("Оренбург", 14 место) и испанец Роберт Морено ("Сочи", 16 место).
Орещук - о налоге на легионеров: берите деньги и за тренеров. Российские сидят без работы, а приезжает непонятно кто
Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал возможное введение РФ налога для клубов на игроков-иностранцев.
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