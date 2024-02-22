Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ренн
1 - 1 1 1
МиланПерерыв
Фрайбург
0 - 2 0 2
ЛансПерерыв
Карабах
0 - 0 0 0
БрагаПерерыв
Тулуза
0 - 0 0 0
БенфикаПерерыв
Рома
23:00
ФейеноордНе начат
Спортинг
23:00
Янг БойзНе начат
Спарта
23:00
ГалатасарайНе начат
Марсель
23:00
ШахтёрНе начат

Лига конференций УЕФА

Динамо Загреб
0 - 1 0 1
БетисПерерыв
Лудогорец
0 - 1 0 1
СерветтПерерыв
Буде-Глимт
0 - 1 0 1
АяксПерерыв
Ференцварош
23:00
ОлимпиакосНе начат
Слован
23:00
Штурм ГрацНе начат
Легия
23:00
МольдеНе начат
Айнтрахт
23:00
ЮнионНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
22:45
ЛациоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
2 - 1 2 1
ТорпедоЗавершен
Рубин
1 - 4 1 4
РодинаЗавершен

Орещук - о налоге на легионеров: берите деньги и за тренеров. Российские сидят без работы, а приезжает непонятно кто

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук прокомментировал возможное введение РФ налога для клубов на игроков-иностранцев.
Фото: Getty Images
- Если вы делаете налог за игроков, то берите деньги и за тренеров. За тренеров, наверное, надо платить ещё больше, чем за игроков. Потому что российские тренеры сидят без работы, а приезжает непонятно кто и работает, - передаёт слова Орещука Metaratings.ru.

Ранее появилась информация, что РФС может ввести денежный налог для клубов Российской премьер-лиги на игроков-легионеров.

В настоящий момент в клубах РПЛ работает 5 главных тренеров-иностранцев - серб Владимир Ивич ("Краснодар", текущее первое место), чех Марцел Личка ("Динамо", третье место), испанец Гильермо Абаскаль ("Спартак", пятое место), испанец Давид Деограсия ("Оренбург", 14 место) и испанец Роберт Морено ("Сочи", 16 место).

РФС РПЛ Орещук
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится