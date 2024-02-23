"ЦСКА обращался в "Зенит" по переходу Кругового зимой. Не договорились по условиям", - приводит слова Медведева "Спорт День За Днем".
Напомним, ранее левый защитник "Зенита" Данила Круговой подписал соглашение с московским ЦСКА, который начнет действовать с лета этого года. Вторую часть нынешнего сезона 25-летний игрок проведет в "Зените-2".
В текущем сезоне Круговой сыграл за клуб с берегов Невы 12 матчей в РПЛ, в которых провел на поле всего 489 минут и отдал один голевой пас.
Председатель правления "Зенита" Медведев - о переходе Кругового в ЦСКА зимой: не договорились по условиям
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев поделился информацией о том, почему в зимнее трансферное окно не состоялся трансфер защитника Данила Кругового в ЦСКА.
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