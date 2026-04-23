Спортивный комментатор назвал фаворита матча "Спартак" - "Краснодар"

- "Спартак", естественно, сейчас окрылен неплохой игрой в нападении, поэтому матч будет тяжелый.
Но "Краснодар" — более организованная команда. Думаю, что "Краснодар" победит, - цитирует Губерниева "Матч ТВ".
Сегодня, 23 апреля, московский "Спартак" примет на домашнем стадионе "Краснодар" в матче 26 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:45 по столичному времени.
По итогам 25 сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 54 набранными очками, красно-белые занимают пятое место с 45 баллами в своем активе.