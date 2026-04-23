Кержаков объяснил травмы Захаряна: футбол отличается от российского

Получилось так, что Арсен был не готов к таким нагрузкам. В этом и причина, что он много пропускает из-за травм, - цитирует Захаряна ТАСС

По словам Кержакова, футбол в России отличается от испанского и Захарян не был готов к таким нагрузкам.- Печалит, что Захарян был одним из наших перспективных футболистов, да и сейчас им является, было много комплиментов ему роздано, но по сути его история показывает, насколько уровень футбола в Испании отличается от России по интенсивности, по профессионализму.В текущем сезоне Арсен Захарян провел за "Реал Сосьедад" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет один забитый мяч. Россиянин стал обладателем Кубка Испании - в финале турнира его команда одержала победу над мадридским "Атлетико", полузащитник не вышел на поле в финальном матче.По итогам 32 сыгранных туров "Реал Сосьедад" располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 42 набранными очками в своем активе.